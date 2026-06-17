本田響矢、夏の光をまとったエモーショナルな姿「今年はアクティブな１年にしたい」
俳優の本田響矢が、7月10日発売のビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』8月号（カエルム）特別版のWカバーを飾る。
【別カット】色気だだもれ！ブラックコーデの本田響矢
今回は「夏の光」をテーマにW表紙のほか、中面18ページにわたってビジュアルを披露する。
日の出後のさわやかな空、湿度が徐々に混ざる朝の空気、うだるような午後の日差し、黄昏（たそがれ）時のマジックアワーなど、時間帯によって色や湿度を変える夏の光は、役によって違う輝きを見せる本田そのもの。端正なルックスに加え、ふとしたときに見せる色気や男らしさ、真面目さや不器用さ、キュートな笑顔や愛嬌のある仕草をはじめとした持ち前の多彩な魅力を絶妙な塩梅（あんばい）で役ごとに変化させる。そんな本田の姿を収めたビジュアルは、どれもため息が出るようなエモーショナルな瞬間となっている。
インタビューでは、ファッションや香りのこだわり、夏の思い出やこの夏にしたいこと、「今年はアクティブな１年にしたい」というエピソードなど、オフな魅力を届ける。
同号には、本田のほか、川尻蓮（JO1）、森愁斗（BUDDiiS）、安達祐人が登場する。
【別カット】色気だだもれ！ブラックコーデの本田響矢
今回は「夏の光」をテーマにW表紙のほか、中面18ページにわたってビジュアルを披露する。
日の出後のさわやかな空、湿度が徐々に混ざる朝の空気、うだるような午後の日差し、黄昏（たそがれ）時のマジックアワーなど、時間帯によって色や湿度を変える夏の光は、役によって違う輝きを見せる本田そのもの。端正なルックスに加え、ふとしたときに見せる色気や男らしさ、真面目さや不器用さ、キュートな笑顔や愛嬌のある仕草をはじめとした持ち前の多彩な魅力を絶妙な塩梅（あんばい）で役ごとに変化させる。そんな本田の姿を収めたビジュアルは、どれもため息が出るようなエモーショナルな瞬間となっている。
インタビューでは、ファッションや香りのこだわり、夏の思い出やこの夏にしたいこと、「今年はアクティブな１年にしたい」というエピソードなど、オフな魅力を届ける。
同号には、本田のほか、川尻蓮（JO1）、森愁斗（BUDDiiS）、安達祐人が登場する。