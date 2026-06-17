やはりイランは「勝たずに勝つ」のか 敵を完全に打ち負かすことよりも自らが生き残ることを重視する歴史
前言を披歴するのは本意ではないが、お手すきの折にでも本コラムの4月5日掲載の記事を読み返していただければ幸いである。
タイトルは、「イランはアメリカに「勝たないで勝つ」のか 相手を疲弊させ“割に合わない戦争”にする戦略 歴史と思想も背景に」だった。
自らが生き残るためのイランの仕組み
当時はまだ、アメリカとイスラエルによる対イラン戦争が始まったばかりで、戦局の先行きを予想できる状況ではなかった。
筆者はその中で、イランの戦略は「勝つこと」そのものを目的としていないのではないかと書いた。
地下施設に分散されたミサイル、破壊されることを前提にした軍事インフラ、中東各地に配置された代理勢力。それらは相手を打ち負かすためというより、自らが生き残るための仕組みに見えた。
そして筆者はこう書いた。
「相手にコストを強い、疲弊させ、最終的に『割に合わない戦争』に変えてしまう」
それがイランの戦い方ではないか、と。
もちろん予言をしたつもりはない。
だが戦争が停戦へ向かう現在、欧米メディアを読み比べると、どうも世界は同じ問いを語り始めたように見える。
イランは勝ったのか。
あるいは、勝たなかったのに勝ったのか。
そんな奇妙な議論である。
「イランは勝ったのか」欧米メディアの分析
アメリカのニューヨーク・タイムズ紙は15日の社説で、「トランプ大統領はこの戦争に敗れた」と断じた。
同紙によれば、トランプ大統領が掲げた「無条件降伏」「体制転換」「ウラン濃縮の完全停止」はいずれも実現していない。
イラン政権は存続した。
核開発問題も決着していない。
ホルムズ海峡という戦略的カードも失っていない。
だから敗者はトランプ氏だ、というのである。
一方、イギリスのフィナンシャル・タイムズ紙はもう少し慎重だった。
同紙は「イラン政府は自らを勝者だと考えている」と分析した。
確かにイランは生き残った。
しかしその代償はあまりにも大きい。
最高指導者アリ・ハメネイ師は死亡した。
軍・政府の高官も多数失われた。
インフラは破壊され、経済的損害も莫大である。
軍事的現実だけを見れば、イランは敗者である。
それでもテヘランでは勝利の物語が形成されているという。
最も興味深かったのは、イギリスの戦略誌『エンゲルスバーグ・アイディアズ』だった。
その記事のタイトルは、「イランは負けなかったことで勝ったのか」である。
チェスの比喩を使いながら、同誌はこう論じる。
イランは政権を守った。
ホルムズ海峡を武器化した。
フーシ派を温存した。
ヒズボラも残した。
イラクの親イラン勢力も生きている。
つまり盤上の主要な駒を残している。
だから勝者だというのである。
どこか違うイランの発想
4月にも書いたが、イランという国は、そもそも「勝つ」ことで生き延びてきた国家ではない。
古代ペルシア以来、この国は何度も征服されてきた。
アラブに敗れた。
モンゴルにも征服された。
しかし消えなかった。
むしろ征服者の側がペルシア文化に取り込まれていった。
戦場の勝敗だけで歴史が決まるわけではないことを、この国は身をもって知っている。
だからイランの発想は、西側の戦略家とはどこか違う。
敵を完全に打ち負かすことよりも、自らが生き残ることを重視する。
短期決戦より持久戦を選ぶ。
勝利より消耗を重視する。
そして相手に「この戦争は割に合わない」と思わせることを狙う。
今回の戦争では、その戦略が成功したようにも見える。
イランは勝ったのだろうか。
それはまだ分からない。
今週スイスで行われる調印式も終着点ではない。
むしろ60日間に及ぶ新たな交渉の始まりにすぎない。
だが少なくとも現時点で言えることが1つある。
4月に筆者が書いた問いは、杞憂ではなかった可能性がある。
イランは軍事的勝利を収めたわけではないが、やはり「勝たずに勝つ」のかもしれない。
（執筆：ジャーナリスト 木村太郎）