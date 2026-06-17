俳優の志田未来さんが16日、自身のインスタグラムを更新。あまりにも怪しすぎる格好に、ネットでは大きな反響となりました。

【写真を見る】【志田未来】完全防備のディズニーコーデが“夢の戦士”すぎると話題「JOJOに出てきそう」「複眼クモ女!?」



志田さんは、「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告。5月10日の誕生日当日にディズニーに遊びに行ったことを明かしました。続けて、「日焼け対策はばっちりで」「行きたかったお店のキャンセル拾えて、るんるん向かってるわたしです」と綴り、怪しいファッション姿の写真を投稿しました。



顔の下半分と首回りは薄い紫色の日焼け対策用のフェイスカバーで覆われ、目元は濃いピンク色のミッキーマウスをモチーフにしたサングラス姿ですが、全く表情が分かりません。この完璧な日焼け対策姿にファンから総ツッコミ。

胸元には、誕生日をお祝いするバースデーシールが貼られており「未来」「2026.5.10」と志田さんの唯一の手がかりが書かれていますが、完璧な日焼け対策に様々なコメントが寄せられました。



「これは誰だかわからん！ でも目立つ〜（笑）」「オーラは出まくってます」「面白い怪しさ」「JOJOに出てきそうな」「複眼クモ女」「スターウォーズにいそう」「ステッカーに未来」「さすがみらいちゃん！！夢の戦士」などネットでは大盛り上がりとなりました。

志田さんは度々ディズニー訪問をインスタグラムで報告しており、複数のディズニーコーデを披露しています。

ある日はドナルドダックを意識した青いセーターにドナルドの帽子や小物を携えている姿も。



ベイマックスをモチーフにしたサングラスに白い帽子姿で、右手を上げてニッコリ同じポーズを決めています。



ミッキーサングラスでレミーやティガーと一緒に。



他にも色々な被り物姿を披露してくれている志田さんですが、今後も可愛いディズニーコーデ七変化や意外なコーデにも期待が高まります。

【担当：芸能情報ステーション】