「退職したらもらえるお金」は何種類ある？人生後半に迎える定年退職後の手続きと知っておくべき注意点

人生後半にあなたが迎える様々な分岐点。

そんな分岐点には、正しい知識とその理解が不可欠です。



50代からの人生後半を豊かで穏やかに過ごすための、お金や健康にまつわる手続きや知っておきたいことをまとめた曽根恵子さん監修の『知らないと損をする！【図解】人生後半の手続きがすべてわかる本』（扶桑社）から、誰もが気になる退職後のお金の話について一部抜粋・再編集して紹介する。

退職金の3種類の受け取り方とメリット・デメリット

退職金は法律で規定されているものではなく、会社が独自に導入する制度です。

そのため、退職金の規定がない会社では、基本的に退職金は支給されません。

退職金が支給される場合、会社には退職金規定が用意されているので、規定に基づいて手続きがなされます。

会社の指示に従えば間違いないでしょう。

退職金の受け取り方には、

1.「退職一時金」として全額を一括で受け取る

2.「年金方式」で分割して受け取る

3.「退職一時金」と「年金方式」を併用する

の3通りがあります。

退職金全額を一括で受け取る方法は、税金面での優遇措置がありますが、使いすぎてしまうリスクがあります。

退職金を分割し、数年かけて受け取る方法は、受給総額が増える可能性はありますが、税金や社会保険料が増える場合もあります。

「退職一時金」と「年金方式」を併用する方法は、両制度のいいとこ取りができますが、手続きが複雑で、綿密なシミュレーションも必要になります。

定年退職後に求職活動をすれば失業給付がもらえる

定年退職時に65歳未満であれば、失業給付（正式には雇用保険の基本手当）の対象になります。

失業給付をもらえるのは、働きたいのに就職先が決まらない人です。

そのほか、退職した日以前の2年間に12カ月以上雇用保険に加入していること、という要件もありますが、定年退職している人であればクリアしているでしょう。

失業給付の「基本手当日額」は、賞与を除いた退職前6カ月間の賃金総額を180で割 った金額の45〜80%になります。

退職時の年齢と賃金日額によって割合が異なり、上限・下限も設定されています。

65歳以降で退職した場合は、最大で基本手当 の50日分を「高年齢求職者給付金」として受け取ります。

退職前より大幅に給与が下がった場合にお金がもらえる制度

定年退職をしたあとも、再雇用や再就職して働き続ける人が増えています。

しかし、再就職後は以前の給与より低くなることがほとんどです。

再就職後に給与が定年前より大きく下がった場合、「高年齢雇用継続給付」という給付金を受け取れます。

再就職後の給与が 60歳のときの給与の75％未満に下がった場合に、再就職後の給与の最大10 ％が支給されます。

例えば、60歳のときの給与が40万円だったら、再就職後の給与が30万円未満であれば、給付金をもらえることになります。

失業給付を受給していれば 公共職業訓練が受けられる

ハローワークでは、再就職するための職業スキルや知識などを習得できる 「公共職業訓練（ハロートレーニング）」という制度があります。

年齢に上限はないので、定年退職をした人でも利用できます。

公共職業訓練の最大のメリットは、受講料が無料である点です。

テキスト代などの実費は自己負担ですが、無料で専門知識を習得できるのは魅力です。

また、公共職業訓練を受けると、失業給付の受給期間が延長される点もメリットです。

例えば、受講期間が3カ月であれば、受給期間が3カ月分延長されます。

もちろん、受講期間中も失業給付は支給されます。

また、受講期間が２年以内であれば、所定給付日数（失業給付を受け取れる日数）が終わっても、その講座が終了するまでの期間は失業給付が支給される点もメリットの１つです。

月10万円の給付金と無料の職業訓練を受けられる制度

求職者支援制度は、ハローワークで求職の申し込みをしていれば、失業給付の受給の有無にかかわらず利用できます。

求職者支援制度の最大の特徴は、職業訓練を受講中、一定の要件を満たせば毎月10万円の給付金を受け取れることです。

ただし、所得や資産など要件は厳しく設定されています。

監修：曽根恵子（そね・けいこ）

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士（R）。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版』、『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』（扶桑社）などがある。