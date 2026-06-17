「正式発表きたぁぁ!!」首位巨人からリーグ戦再開2日前にもたらされた“朗報”にG党歓喜　NPB通算46勝左腕の獲得を発表「左腕王国、築ける」「優勝のためのピースになってくれ」

小笠原は2年ぶりの日本球界復帰となる(C)Getty Images

巨人は6月17日、ナショナルズ傘下2Aに所属する小笠原慎之介と契約合意に達したことを球団公式HP含め、正式に発表した。

小笠原は東海大相模高から2015年ドラフト1位で中日に入団。9季プレーし、24年オフにポスティングシステムを利用し、米メジャー、ナショナルズに移籍。

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ナショナルズでは1年目の昨季は主に救援を務めながら、1勝1敗、防御率6.98。今期はメジャーでの登板はなかったが、先発として3Aで3登坂0勝1敗、防御率5.68などの成績を残していた。

一方チームの先発陣は交流戦で戸郷翔征が完封勝利をあげるなど、上がり調子。中でも左腕は開幕投手を務めたドラ1の竹丸和幸、井上温大がともに5勝をマークと勝負の後半戦に向けて、左腕王国を築いていくか、注目が高まる。