「正式発表きたぁぁ!!」首位巨人からリーグ戦再開2日前にもたらされた“朗報”にG党歓喜 NPB通算46勝左腕の獲得を発表「左腕王国、築ける」「優勝のためのピースになってくれ」
小笠原は2年ぶりの日本球界復帰となる(C)Getty Images
巨人は6月17日、ナショナルズ傘下2Aに所属する小笠原慎之介と契約合意に達したことを球団公式HP含め、正式に発表した。
小笠原は東海大相模高から2015年ドラフト1位で中日に入団。9季プレーし、24年オフにポスティングシステムを利用し、米メジャー、ナショナルズに移籍。
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ナショナルズでは1年目の昨季は主に救援を務めながら、1勝1敗、防御率6.98。今期はメジャーでの登板はなかったが、先発として3Aで3登坂0勝1敗、防御率5.68などの成績を残していた。
一方チームの先発陣は交流戦で戸郷翔征が完封勝利をあげるなど、上がり調子。中でも左腕は開幕投手を務めたドラ1の竹丸和幸、井上温大がともに5勝をマークと勝負の後半戦に向けて、左腕王国を築いていくか、注目が高まる。
小笠原の中日時代はNPB通算46勝をマーク。2022年はキャリアハイの10勝をマーク、先発として21年から4季連続規定投球回に達するなどタフネス左腕として知られるとあって、今回の獲得にはファンの間からも「正式発表きたぁぁ!!」」「まじで素晴らしい」「やったぜ、楽しみや」「左腕王国、築ける」「ジャイアンツのために頑張ってくれ」「先発陣の厚みが一層増す」「優勝のためのピースになってくれ」と勝負の夏場に向け、大きな戦力補強になると反響が広がっている。
チームは交流戦で順位を上げ、首位奪取。19日のリーグ戦再開は中日を本拠地東京ドームに迎えて戦う。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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