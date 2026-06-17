前園真聖“負傷”の『旅バラ』、該当の回は放送見合わせに「所属事務所を通じてご説明し、ご了承いただきました」

前園真聖“負傷”の『旅バラ』、該当の回は放送見合わせに「所属事務所を通じてご説明し、ご了承いただきました」