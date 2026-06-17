前園真聖“負傷”の『旅バラ』、該当の回は放送見合わせに「所属事務所を通じてご説明し、ご了承いただきました」
テレビ東京は17日までに、公式サイトを更新。4日に行われた同局の定例会見の内容を掲載した。元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）がロケ中に負傷した『バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』の当該回について放送を見合わせることを決定したと明らかにした。
【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖
公式サイトによると、吉次弘志社長は「ロケにおいて、前園真聖さんに怪我をさせてしまいましたことを、大変申し訳なく思っております。これまで関係方面と調整を続け、前回の会見でも「再開に向けて環境を整えたい」とお伝えしておりましたが、今回、再開に向けて動き出すことになりました。詳細についてはコンテンツ戦略局の和田局長からご説明いたします」と述べた。
コンテンツ戦略局長の和田佳恵氏は「前回の定例会見で、放送するかどうかについて検討中とお伝えした当該回のロケにつきまして、放送を見合わせることを決定いたしました。前園さんご本人にも所属事務所を通じてご説明し、ご了承いただきました」と伝えた。
続けて「他の出演者の皆様や、ロケにご協力いただいた取材先関係者の皆様にも、我々の安全対策が不十分であったため放送を見送る考えを同様に説明し、ご了承いただいております」とし「今後の番組制作にあたっては、前回の定例会見で発表した再発防止策と制作ガイドラインを徹底することをレギュラー出演者の皆様に説明し、ご理解をいただきました。今後、実際にロケを再開する際には、改めて、事前に出演者の皆様に再発防止策、安全対策を説明・確認する場を必ず設け、双方が認識を共有した上で、番組の制作を進めていきたいと思います」と述べた。
さらに「この『バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』に限らず、他の『バス旅シリーズ』の番組におきましても、同様に安全対策を徹底して、制作を再開してまいります。改めまして、前園さんご本人、出演者の皆様、関係者の皆様、そして視聴者の皆様に、ご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
前園は2月28日、同局の『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に行った『ミッション』というゲームで負傷。全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。テレ東は公式サイトで「出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです」と説明。外部の弁護士を交えて調査を進めた。
4月の定例会見では吉次弘志社長が謝罪。前園は3月に自身のSNSを通してリハビリを始めたことを報告している。同局は「バスVS鉄道」シリーズの今後の放送については、現時点で未定とし、「まずは前園さんのご回復を最優先に考え、適切に対応してまいります」と伝えている。
【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖
公式サイトによると、吉次弘志社長は「ロケにおいて、前園真聖さんに怪我をさせてしまいましたことを、大変申し訳なく思っております。これまで関係方面と調整を続け、前回の会見でも「再開に向けて環境を整えたい」とお伝えしておりましたが、今回、再開に向けて動き出すことになりました。詳細についてはコンテンツ戦略局の和田局長からご説明いたします」と述べた。
続けて「他の出演者の皆様や、ロケにご協力いただいた取材先関係者の皆様にも、我々の安全対策が不十分であったため放送を見送る考えを同様に説明し、ご了承いただいております」とし「今後の番組制作にあたっては、前回の定例会見で発表した再発防止策と制作ガイドラインを徹底することをレギュラー出演者の皆様に説明し、ご理解をいただきました。今後、実際にロケを再開する際には、改めて、事前に出演者の皆様に再発防止策、安全対策を説明・確認する場を必ず設け、双方が認識を共有した上で、番組の制作を進めていきたいと思います」と述べた。
さらに「この『バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』に限らず、他の『バス旅シリーズ』の番組におきましても、同様に安全対策を徹底して、制作を再開してまいります。改めまして、前園さんご本人、出演者の皆様、関係者の皆様、そして視聴者の皆様に、ご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
前園は2月28日、同局の『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に行った『ミッション』というゲームで負傷。全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。テレ東は公式サイトで「出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです」と説明。外部の弁護士を交えて調査を進めた。
4月の定例会見では吉次弘志社長が謝罪。前園は3月に自身のSNSを通してリハビリを始めたことを報告している。同局は「バスVS鉄道」シリーズの今後の放送については、現時点で未定とし、「まずは前園さんのご回復を最優先に考え、適切に対応してまいります」と伝えている。