放送作家の野々村友紀子氏（51）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。NSC同期芸人との大げんかについて語った。

NSC大阪校11期生の同期でMCのケンドーコバヤシから「野々村とはこの間大げんかした以来やね」と話題を振られ「野々村は全然乙女じゃないですよ」と指摘された野々村氏。「前もそういうことでケンカしたやんな」と語りだした。

「北海道の夜に大げんかして」と前置き。「一緒に仕事をして終わって機嫌良くご飯食べて2軒目行こうって言って」と北海道でケンコバと仕事をしたと振り返った。

「（ケンコバが）北海道よく知ってるから…バニーちゃんのところ行きたいって。この番組でもよく言ってたから“行きたい”って言って。ひとりで行かれへんやんああいう所って」と野々村氏は札幌のとある飲食店に行きたいとリクエストしたと回顧。しかし「最初は絶対渋るんですよ」とケンコバが乗り気ではなかったと明かした。

ケンコバは「女性とそういう所行ってもホンマの楽しみができない。俺がはじけたらよそで言いよるし。はじけまいとおとなしくしてたら“かっこつけやがって”って言うんです。お前とは行かへんって言った」と不満をこぼすも、野々村氏に押し切られ結局店へ向かうことに。しかしケンコバが店の場所を思い出せず、1時間ほど繁華街をさまようことになったという。

店の場所を見つけられずにさまよっているとケンコバが「俺風呂の時間があるから帰る」と言い出したといい、不穏な雰囲気になったと話す野々村氏。MCの「千原兄弟」千原ジュニアは「同期でイチャイチャすな！」とツッコんでいた。