1児の母・高垣麗子「久しぶりに強めに注意」した朝の小学生弁当公開「ホットサンドの焼き色が最高」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】モデルの高垣麗子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの小学生弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「焼き色が最高」おしゃれなホットサンド小学生弁当
高垣は「＃小学生弁当」のハッシュタグを添え、長女のために作った弁当の写真を投稿。茶色のクッキングシートに乗せた無塩せきのハムとチーズが入ったホットサンドと、別の容器に詰めたとうもろこし、ブロッコリー、ミニトマトのサラダを披露した。ホットサンドは美しい焼き色がついており、サラダにはマヨネーズが添えられている。
また、「あまりにもダラダラしていて 学校への支度もあたり前のことも全てやらせようとしてくるので 今朝は久しぶりに強めに注意」と朝の出来事を報告。「100倍返しがきた 強いなww」と、ユーモラスにつづっている。
この投稿には「ホットサンドの焼き色が最高」「とうもろこしがツヤツヤで美味しそう」「おしゃれなお弁当」「センスよくて美味しそう」「強めに言えるのも愛ですね」「100倍返しに笑った」といった声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「焼き色が最高」おしゃれなホットサンド小学生弁当
◆高垣麗子、長女へのホットサンド弁当公開
高垣は「＃小学生弁当」のハッシュタグを添え、長女のために作った弁当の写真を投稿。茶色のクッキングシートに乗せた無塩せきのハムとチーズが入ったホットサンドと、別の容器に詰めたとうもろこし、ブロッコリー、ミニトマトのサラダを披露した。ホットサンドは美しい焼き色がついており、サラダにはマヨネーズが添えられている。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿には「ホットサンドの焼き色が最高」「とうもろこしがツヤツヤで美味しそう」「おしゃれなお弁当」「センスよくて美味しそう」「強めに言えるのも愛ですね」「100倍返しに笑った」といった声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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