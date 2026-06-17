双子のママ・中川翔子、二合分の大量おかゆストック披露「圧巻の量」「忙しいのにすごい」
【モデルプレス＝2026/06/17】歌手でタレントの中川翔子が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子のための離乳食のストックを公開し、話題となっている。
【写真】双子出産の41歳タレント「圧巻の量」二合分の大量おかゆストック
中川は「おかゆストック二合分大量にできた」とコメントを添え、写真を投稿。小分けの冷凍保存用トレーに入れた2合分だという大量のおかゆを披露した。
この投稿に、ファンからは「双子だとおかゆも2倍だもんね」「忙しいのにすごい」「これも一瞬でなくなるんよね」「小分け作業、めんどくさかったけど懐かしいなぁ」などの共感とねぎらいの声のほか「もうこんなに食べるようになったんだね」「圧巻の量」といった声も集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「圧巻の量」二合分の大量おかゆストック
◆中川翔子、大量おかゆストック披露
中川は「おかゆストック二合分大量にできた」とコメントを添え、写真を投稿。小分けの冷凍保存用トレーに入れた2合分だという大量のおかゆを披露した。
◆中川翔子の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「双子だとおかゆも2倍だもんね」「忙しいのにすごい」「これも一瞬でなくなるんよね」「小分け作業、めんどくさかったけど懐かしいなぁ」などの共感とねぎらいの声のほか「もうこんなに食べるようになったんだね」「圧巻の量」といった声も集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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