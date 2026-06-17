3児の母・熊田曜子「子供達が収穫してくれたじゃがいも」使った手作りポテトチップス＆揚げ餃子など披露「おやつみたいなご飯素敵」「お子さんも喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】タレントの熊田曜子が6月15日、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの夕食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳美人タレント「ボリュームすごい」子供達が収穫したじゃがいも使ったポテチ
熊田は「おうちごはん」とつづり、夕飯メニューを披露。「週末、子供達が収穫してくれたじゃがいもを スライスして 手作りポテトチップスに」と記し、泥のついたじゃがいもやニンジン、玉ねぎなどの写真と、スライスしたじゃがいもを揚げている動画を公開した。その他「せっかく油をたくさん出したから 餃子の皮でチーズを包んで揚げチーズ餃子」と続け、包んだ餃子の写真や餃子を揚げている動画やたくさんもらったというとうもろこしを茹でる様子、メインのししゃもと小松菜の味噌汁の写真とボリュームが満点の夕食メニューを紹介している。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「愛情たっぷり」「おやつみたいなご飯素敵」「ボリュームすごい」「お子さんも喜びそう」「おうちごはんの理想」「おうちでポテトチップス楽しそう」などとコメントが寄せられている。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人タレント「ボリュームすごい」子供達が収穫したじゃがいも使ったポテチ
◆熊田曜子、手作りのポテトチップスや揚げ餃子など豪華夕飯披露
熊田は「おうちごはん」とつづり、夕飯メニューを披露。「週末、子供達が収穫してくれたじゃがいもを スライスして 手作りポテトチップスに」と記し、泥のついたじゃがいもやニンジン、玉ねぎなどの写真と、スライスしたじゃがいもを揚げている動画を公開した。その他「せっかく油をたくさん出したから 餃子の皮でチーズを包んで揚げチーズ餃子」と続け、包んだ餃子の写真や餃子を揚げている動画やたくさんもらったというとうもろこしを茹でる様子、メインのししゃもと小松菜の味噌汁の写真とボリュームが満点の夕食メニューを紹介している。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真似したい」「愛情たっぷり」「おやつみたいなご飯素敵」「ボリュームすごい」「お子さんも喜びそう」「おうちごはんの理想」「おうちでポテトチップス楽しそう」などとコメントが寄せられている。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
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