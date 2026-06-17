3児の母・熊田曜子「子供達が収穫してくれたじゃがいも」使った手作りポテトチップス＆揚げ餃子など披露「おやつみたいなご飯素敵」「お子さんも喜びそう」の声

3児の母・熊田曜子「子供達が収穫してくれたじゃがいも」使った手作りポテトチップス＆揚げ餃子など披露「おやつみたいなご飯素敵」「お子さんも喜びそう」の声