山田裕貴、4年前のW杯は嵐メンバー宅で観戦 当時の共演者と「本読みやりながら試合の時間待とうみたいな」
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の山田裕貴が2026年6月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。「FIFAワールドカップ」についてトークを展開した。
【写真】山田裕貴が自宅訪問した嵐メンバー
この日、山田は同年6月11日から7月19日にかけて開催されている男子サッカーの世界選手権大会「FIFAワールドカップ2026」についてトークを展開。2022年に開催された同大会についても回想し「大河ドラマ撮影中だったのかな。『松潤さんの家でみんなでワールドカップ観よう』みたいな。大森南朋さんと板垣李光人くんと俺で観た覚えがあります」と松本潤が主演を務めたNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）のキャストで集まったことを明かした。さらに「『本読みやりながら試合の時間待とう』みたいな」と当時を振り返っていた。
この放送を受け、ファンからは「びっくり」「家康メンバー最高」「すごいメンバー」「豪華すぎ」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】山田裕貴が自宅訪問した嵐メンバー
◆山田裕貴、松本潤宅でW杯鑑賞
この日、山田は同年6月11日から7月19日にかけて開催されている男子サッカーの世界選手権大会「FIFAワールドカップ2026」についてトークを展開。2022年に開催された同大会についても回想し「大河ドラマ撮影中だったのかな。『松潤さんの家でみんなでワールドカップ観よう』みたいな。大森南朋さんと板垣李光人くんと俺で観た覚えがあります」と松本潤が主演を務めたNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）のキャストで集まったことを明かした。さらに「『本読みやりながら試合の時間待とう』みたいな」と当時を振り返っていた。
◆山田裕貴のW杯秘話に反響
この放送を受け、ファンからは「びっくり」「家康メンバー最高」「すごいメンバー」「豪華すぎ」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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