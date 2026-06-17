3児の母・川崎希「sisterのおさがりなの」パンケーキTシャツ姿の次女の寝顔公開「まつげが長くてびっくり」「癒される」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】タレントの川崎希が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。おさがりのTシャツを着た次女の姿を公開した。
【写真】38歳元AKB3児のママタレ「まつげが長くてびっくり」お下がりのパンケーキTシャツ着ている次女の寝顔
川崎は「グーちゃんのパンケーキTシャツはsisterのおさがりなの」と明かし、長女のおさがりだという胸に大きくパンケーキのデザインがあしらわれたTシャツを着て、すやすやと眠る次女の姿を公開。「毎日のように着てたやつだからなつかしい〜」とつづっている。
この投稿に「グーちゃん、まつげが長くてびっくり」「よく眠ってて可愛い」「幸せを感じる瞬間ですね」「可愛いTシャツ」「癒される」「保管していたのがすごい」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元AKB3児のママタレ「まつげが長くてびっくり」お下がりのパンケーキTシャツ着ている次女の寝顔
◆川崎希、パンケーキTシャツで眠る次女
川崎は「グーちゃんのパンケーキTシャツはsisterのおさがりなの」と明かし、長女のおさがりだという胸に大きくパンケーキのデザインがあしらわれたTシャツを着て、すやすやと眠る次女の姿を公開。「毎日のように着てたやつだからなつかしい〜」とつづっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に「グーちゃん、まつげが長くてびっくり」「よく眠ってて可愛い」「幸せを感じる瞬間ですね」「可愛いTシャツ」「癒される」「保管していたのがすごい」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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