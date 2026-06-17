西武が2026年6月16日の阪神戦（甲子園）で1−0でと完封勝利を飾り、交流戦初優勝を飾った。

桑原将志が5回1死二塁の好機で先制の中前適時打を放つと、先発の武内夏暉が6回3安打無失点10奪三振の快投。7回以降はウィンゲンター、篠原響、甲斐野央の継投策で逃げ切った。

堅い守備が光る「抜けたと思った打球が内外野で好捕される」

交流戦は14勝3敗1分、歴代最高勝率.824。ソフトバンク、日本ハムと熾烈な争いを制し、交流戦がスタートして21年目でパ・リーグの全球団が交流戦優勝を勝ち取った。

西武の強さの秘訣はディフェンス力だろう。交流戦18試合でチーム防御率1.53は12球団トップで、31失点も12球団最少だった。

セ・リーグ球団の打撃コーチは「西武は150キロ中盤の球速で投げ込む投手がゴロゴロいる。守備が非常に堅いことも印象的です。外野はカナリオ、桑原将志、長谷川信哉、西川愛也と強肩に加えて守備範囲が広い選手がそろっている。内野も源田壮亮だけでなく、ネビン、滝澤夏央はゴールデングラブ賞を受賞できる水準の守備レベルです。抜けたと思った打球が内外野で好捕される」と脱帽する。

個人の能力が高いだけでなくチームとしての緻密な戦術も

個々の守備能力が高いだけでなく、緻密な戦術で試合の流れを引き寄せる。6月7日の中日戦（バンテリン）が印象深い。同点で迎えた延長11回2死満塁のピンチで、ピックオフプレーを敢行。上田大河が素早く牽制すると、空いていた一塁ベースにネビンが入り、一塁走者の細川成也をタッチアウトにした。高度なサインプレーで試合の流れを変えると、延長12回に2点を勝ち越して逃げ切った。

戦前はソフトバンク、日本ハムの優勝争いが予想されたが、交流戦を終えて西武が貯金18で首位を快走している。今後は相手球団のマークがさらに厳しくなることが予想されるが、充実した投手陣と強固な守備力で白星を重ねたい。

（中町顕吾）