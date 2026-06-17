SNSで「当選」を装ったメッセージをきっかけに、山形市の30代女性がおよそ79万円をだまし取られる特殊詐欺事件があり、警察が注意を呼びかけています。



警察によりますと、女性は5月下旬、Xに届いた衣類量販店を名乗るアカウントからの「当選」とするメッセージが届き、添付されたURLからLINEにつながり、コンビニを名乗るアカウントのグループに招待されたということです。

女性は、衣類量販店とコンビニの共同企画に当選したと思い込み、指示に従って商品の画像を投稿するとともに、その代金を電子マネーで送金しました。「送金額に上乗せしたポイントが得られる」などと説明を信じ、5月25日から26日にかけて7回にわたり送金したということです。さらに「同額を口座に振り込む必要がある」と言われ、50万円を指定口座に振り込みましたが、約束されたポイントは得られず、家族に相談して被害に気付きました。被害額は電子マネーと現金あわせて79万1000円です。

警察は、SNSでの「簡単に稼げる」などとうたう話は詐欺の可能性が高いとして、金銭を要求された場合にはすぐに家族や警察に相談するよう呼びかけています。