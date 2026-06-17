◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会6日目、グループステージI組とJ組の第1節が行われ、アルゼンチンのリオネル・メッシ選手、フランスのキリアン・エムバペ選手、ノルウェーのアーリング・ハーランド選手と、世界最高峰のストライカーたちが躍動し複数得点を決める活躍でチームに勝利をもたらしました。

I組ではフランスがセネガルと対戦。後半21分に最終ラインを抜け出したエムバペ選手のゴールで先制すると、後半37分にはブラッドリー・バルコラ選手の追加点、さらに後半アディショナルタイムにエムバペ選手がミドルシュートを決め、3-1で快勝しました。

ノルウェーはイラクと激突し、前半29分にハーランド選手のW杯初ゴールで先制すると、同点となった前半43分には2ゴール目を記録。2-1とリードしてむかえた後半にも2点を追加し、4発快勝で28年ぶりに勝利を挙げました。

J組は前回王者のアルゼンチンがアルジェリアを圧倒。前半17分にメッシ選手のミドルシュートで先制すると、後半15分にはこぼれ球に反応し2点目。さらに後半31分には狙い澄ましたシュートが左隅に決まりハットトリックを達成します。このエースの異次元の活躍で連覇に向け好スタートを切りました。

初出場のヨルダンは、前半20分に先制点を献上すると、後半5分にアリ・オルワン選手がポスト直撃の技ありシュートを決め、同点に追いつきます。ヨルダンはこのゴールがW杯同代表史上初ゴールとなりました。しかし後半31分にはオウンゴールで勝ち越しを許すと、後半アディショナルタイムにはPKを与え、初勝利とはなりませんでした。

▽17日結果 ※日本時間【I組】フランス 3-1 セネガルノルウェー 4-1 イラク【J組】アルゼンチン 3-0 アルジェリアオーストリア 3-1 ヨルダン