6月16日、名古屋市で行われた映画『免許返納!?』の舞台挨拶の前に、俳優の舘ひろし（76）がサプライズで劇場の売店に登場した。

【映像】笑顔で接客をするエプロン姿の舘ひろし

エプロン姿で劇場スタッフさながらに、ポップコーンやドリンクを手渡しした舘。感想を聞かれると、次のように明かした。

舘「もう少しパカパカあげられるのかと思ったら、結構時間がかかり、思ったイメージと違っていた。もっと忙しくやるのかなと思っていたけれども、ちゃんと渡せてよかった」

映画『免許返納!?』は舘が演じる70歳の現役映画スター、南条弘が自分の発言がきっかけで世論の波に巻き込まれて免許返納を迫られてしまう、ノンストップドライブコメディ。

舞台挨拶でお気に入りのシーンを聞かれ、終盤でのアクションシーンと答えた舘は製作時の裏話を明かした。

舘「最後のほうで反社の人が2人来て乱闘になるシーンがあるが、その時に最初に頂いた台本では西野（七瀬）くんが僕のマネージャー役なのだが、反社の連中と戦うところをぼうぜんと見てるというシーンだった。わたくしはそれだと西野くんがあまり立たないのでおもしろくないから、とにかく西野くんも参加させろと。それで西野くんが参加して、結構彼女がノッてやってくれた。ぶっ飛ばされたり、知らないうちに悪い男の足にしがみついたりして。そこがすごく印象的だった」

（『ABEMA Morning』より）