3月末にMBSを退社したフリーアナウンサーの武川智美（57）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。いとこを交えた3ショットが反響を呼んでいる。

今年4月に、出演中のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）内で、「いとこが現役の新日本プロレスラー」と明かしていた武川アナ。この日は「初めてプロレス観戦。しかも大阪城ホール」と書き出し、「プロレス好きのあいはらさんに解説してもらいながら贅沢な初プロレス観戦を楽しみました♪」と伝えた。

そして新日本プロレスのベテラン技巧派レスラー・金丸義信と、「メッセンジャー」あいはらとの3ショットをアップ。「めちゃくちゃ面白い！そして…『笑い』に似てる！」と楽しんだようで、「イケメンレスラーあり、筋肉美レスラーあり…の初生プロレスを満喫しました！」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「え！？親戚！？」「まさかのノブおじと！！」「金丸と武川さんが従兄弟 めっちゃ面白い」「金丸選手に乱入しないようにお伝えして下さい」「お二人とも山梨県の誇りですよ」「ノブおじ、顔作りすぎておもろい」「このスリーショット最高です！」などの声が集まった。