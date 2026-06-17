【ワシントン＝栗山紘尚】米司法省は１６日、ホワイトハウス敷地内で１４日に行われた格闘技の試合を観戦する政府高官らの襲撃・殺害を計画したとして、男５人（１９〜３２歳）を殺人を共謀した容疑などで訴追したと発表した。

試合はトランプ米大統領の８０歳の誕生日に合わせ、米建国２５０年を祝う行事の一環として開催され、トランプ氏を含む政府高官や多くの観客が会場を訪れていた。

発表によると、５人は共謀し、会場や周辺に爆発物を搭載した無人機（ドローン）を飛ばして観客を避難させた上で、事前に配置していた狙撃手が、逃走する群衆の中の「標的」を狙う計画を立てていた。米ＦＯＸニュースによると、捜査当局は計画に関与した可能性のあるメンバーとして２３人を特定したという。

訴追された男の母親の通報で発覚した。男らは３月から秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」などで連絡を取り合っていた。「国を解体し、再建する必要がある」と考えていたといい、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）に「関与した人物が国を統治すべきではない」とする者もいた。