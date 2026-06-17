元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１７日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、ついに死亡事故も起きてしまった電動キックボードについて「マイナンバーとひも付けるべき」との持論を語った。

番組では利用者が増えている電動キックボードについて特集。便利なことから急速に広がっているが、一部では交通ルールを守らない危険な乗り方をしているユーザーもおり、ついに死亡事故が起きたことも紹介した。

橋下氏は「便利なんだけど、ヨーロッパなんかではマナーが悪くて反対運動が起きて、パリとかは禁止になった」といい「ものすごい便利だから使う側も注意しないと、禁止という声が出てしまう」と指摘した。

免許制度にすれば？という意見もあるが、「自転車はどうなんだという話になった。速度も２０キロまでと自転車に寄せたので、ヘルメットなどもいらないだろうということになったが、技術で乗り越える。速度制限するとか、一方通行もループ側が違反のところは監視して」となどとコメント。

そして「免許ではなく、マイナンバーカードとひも付けるべきだと思う」と私見。「ちゃんと違反を累積させて一定限度超えたらもう乗せませんと。ループ側が頑張れば乗り越えられると思うし、それをやらないとどうしても反対運動が起きると思います」と話していた。