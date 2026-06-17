シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が17日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演。今月13日に体調不良のため予定していた新潟公演を延期したことについて改めて謝罪した。

5日に全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」をスタートし、13日には新潟市・新潟テルサで公演する予定だったが、開演の約6時間前に延期を発表。体調不良のため「お客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断」したと説明した。

この日のラジオで体調について聞かれると「ご来場される予定だった皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけして申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪。「おかげさまで回復に向かっておりまして今週土曜日の奈良公演からは実施する予定でありますので」と説明した。

この日のラジオ出演が公演延期後初めての公の場だと言い、「生でお伝えできるのは非常にありがたい機会をいただけている」と話した。

この日、自身の公式サイトでは20日の奈良市・なら100年会館大ホールでの公演については「予定通り開催いたします」と発表している。