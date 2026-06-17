ワールドカップ初戦のオランダ戦で貴重な勝ち点1を獲得したサッカー日本代表が、次戦のチュニジア戦への意気込みを語った。

【映像】自分の武器を語る鈴木選手

オランダ戦を2-2の引き分けで終え、勝ち点1を獲得した日本代表。キャプテンの板倉滉選手（29）は、試合を次のように振り返った。

板倉選手「初戦で難しい試合ではあったが、2対2で勝ち点1を取れたというところはポジティブに持って帰っていいのかなと思う」

試合後には、けがで離脱した遠藤航選手のユニフォームを持っていた板倉選手。その思いを次のように明かした。

板倉選手「もちろん他にも怪我して来れなかった選手もいるし、選ばれなかった選手もいる。ただ合流して試合の3日前に離脱を発表された航君のユニフォームというのは、自分としても掲げたかった。一緒に戦っているよというところを示したかった」

非公開で行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチについて問われると、次のように手応えを口にした。

板倉選手「出てない選手のコンディション面というところも狙いではあったと思う。しっかり2-0で勝ち切ったところと、非常に暑くて、きのう（試合後の）移動もありタフではあったが、チュニジア戦に向けて非常にいい試合になったかなと思う」

対戦するチュニジアの監督が解任になったことについて、板倉選手は気を引き締める。

板倉選手「このタイミングで監督が変わるかというびっくりした思いがある。いろいろな想定をしていかないといけないなというのと、こういう監督が変わったりするタイミングをチームとしてもう一度気を引き締めるタイミングだと思っている。チュニジアも自分たちの試合がすごい大事かと思っているし、自分たちにとってもすごい大事なので、いろんな想定をして準備していきたいなと思う」

鈴木選手が語る4年間の思い

MFの鈴木唯人選手（24）はオランダ戦について次のように語った。

鈴木選手「ベンチから出た選手があれだけ躍動して、しっかりと大事な勝ち点1を最終的にもぎ取れたことは、非常に大きかったと思う」

チュニジア戦で引いてくる相手に対して、シャドーで出た場合のイメージについて鈴木選手は自身の武器を口にした。

鈴木選手「自分の武器はグイグイと押し上げていくドリブルだったり、精神力のところだったり、局面を変えるプレーだと思う。もちろん組織的にみんながんばって守ってくるチームだと思うが、なんとかこじ開けられるようにがんばりたいなと思う」

4年前のカタールW杯はスタンドで観戦していたという鈴木選手。この4年間の思いを、次のように語った。

鈴木選手「スタンドで見ていて『必ず4年後は自分がその舞台に立って日本のために貢献したいな』という思いでこの4年間やってきた。正直まだメンバーに入っただけで1試合も出ていないので、ここから2試合目3試合目とより大事な試合になってくると思うので、しっかりと4年間頑張ったものを出せるように頑張りたい」

森保ジャパンとチュニジアの一戦は、日本時間21日の午後1時からメキシコ・モンテレイで行われる。（『ABEMA Morning』より）