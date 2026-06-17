コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が16日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。岸田國士戯曲賞を受賞した蓮見が授賞式でスベっていたベテラン芸人を明かした。

蓮見は「授賞式があって、選考委員も野田秀樹さんとか、本谷有希子さんとかいらっしゃるんですけど、僕ともう一人同時受賞した大石さんって方とみんないたんですけど全員現役でトガり散らかしてるから、空気が重くて重くて。僕は僕で大石さんと対談して、演劇に向かって『流行ってもないくせに、偉そうにすんのだけやめましょう』って言っちゃったんですよ。すごいアウェーの中授賞式が始まって、スピーチも皆のかまし合いみたいなところでやって」と語った。

蓮見は「僕は平和に言おうと思ったんです。直前にそんなこと言ってたから、すごい空気だからここでヒヨったと思われると思って、慌ててふかして、慌ててトガって言って一応やって」と語った。「来賓の方呼んでスピーチしてもらわなきゃいけなかった。そこで佐久間（宣行）さんも慌ててトガって…」とフロアで番組を見守るプロデューサーの佐久間氏に話題をふった。

佐久間氏も「始まって誰も時間守らない。2分なのに10分しゃべったりとか、スピーチ。全員トガって、俺もトガって言うしかない…」と説明した。

若林は「あぁ、なんか（雰囲気に）合わないんですね。トガらないと…」と授賞式の状況を理解した。

蓮見は「だから最後、爆笑問題さんが当日来られなくてVTRだった。だからトガれなくてめっちゃスベってました」と語り、スタジオを爆笑させた。

若林は手を叩いて笑い、「VTRだから。スベるスベらないじゃないのよ」とフォローした。

蓮見は「『ダウ90000の90000はメンバー間のSEXの数だ』って言ってめっちゃスベってました」と明かし、若林は「それはスベりそうだね」と笑顔で反応した。