「強度が違う」「細かい技術がすごく高い」日本代表に０−２で敗戦…U-19代表の選手たちが感じたW杯メンバーとの“差異”

「強度が違う」「細かい技術がすごく高い」日本代表に０−２で敗戦…U-19代表の選手たちが感じたW杯メンバーとの“差異”