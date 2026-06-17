IMP.の横原悠毅が出演する、SBS（静岡放送）の情報番組「Soleいいね！」の人気コーナー「ミッションです！横原くん」が放送され、CDショップで1時間店長を務めた。

今回チャレンジするミッションは「IMP.の新曲CDを自ら売ってみる」。4月13日に発売された同グループの新曲「INVADER」を静岡PARCO内にあるTowerRecords・静岡店の店長になり販売することになった。

店にいられる制限時間は1時間、平日の昼間、横原来店の告知なしという条件のミッションに横原は「時間帯とかね…平日とかになってきたら仕事とか学校とか。最悪の条件で売るってことだ」とコメント。「今回横原くんがCD1枚売ったらミッションクリアにしようと思います」と言うスタッフには「いやいや、さすがに舐めすぎですわそれは。1枚？相場は分からないですけど1時間あったら20枚くらいいけるんじゃないですか、30枚いけるか…15枚にしましょう」と目標枚数を決めた。

「静岡といえば横原くんのご出身県ということで、静岡のタワレコからも応援させていただこうということで」というTowerRecordsスタッフ思いからIMP.の特設コーナーがある店内でミッションスタート。開始10分で来店客ら番組スタッフも予想外の13枚を売り上げた。

店長としてCDの補充も行い「補充しますね、思いのほかすごいペースで買っていってくれましたね。ありがたいことですよ本当に」と話すと、そこに「横ぴーから受け取りたいので」と話す来店客らが現れCDを購入し見事ミッションクリアとなった。