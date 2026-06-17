９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（本名・奥村玉緒）さん（享年８６）の告別式が１７日、東京・桐ケ谷斎場で営まれ、俳優の松平健が弔辞を読んだ。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さんが務めた。

かつて、玉緒さんの夫・勝新太郎さんの付き人を務めていたことがある松平。この日、玉緒さんの所属事務所を通じて弔辞の内容が明かされ「奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです」「息子のようにかわいがっていただきました」「奥さんのあの笑い声、またその明るさは、これからも皆さまの心にきっと残っていくと思います」などと悼んだ。

【弔辞全文】

もう奥さんの笑い声が聞こえなくなるかと思うと、本当に寂しいです。思えば５２年前、勝先生のもとでデビューさせていただいて以来、勝先生の奥さまとして、本当にあたたかく優しく接していただきました。テレビドラマの『暴れん坊将軍』では、吉宗の生母・お由利の方を演じていただき、親子の役をさせていただきまして、それ以来、息子のようにかわいがっていただきました。舞台では勝先生の追悼公演で『座頭市』、そして石井（ふく子）先生の舞台。その舞台の折には本当にあのいつもの笑い声、そして明るさで稽古場を和ませていただいたり、出番前まで本当に楽しいお話を聞かせていただき、舞台袖では出とちりそうになったこともありましたが、奥さんのおかげで本当に皆さまが明るく楽しく、舞台を過ごさせていただけたこと、本当に御礼申し上げます。

また仕事以外でも、プライベートでは私の家族を交えて年に一度の食事会をつくっていただいたり、そんな時には勝先生の思い出話をたくさん聞かせていただきました。本当に勝先生のことを愛しているんだなと、そう感じました。

奥さんのあの笑い声、またその明るさは、これからも皆さまの心にきっと残っていくと思います。どうぞ天国で大好きな勝先生、またタケちゃん（玉緒さんの長男・奥村雄大さん、２０１９年死去）と会い、３人で眞粧美ちゃん夫婦のことをずっとまた見守っていただきたいと思います。

本当に長い間、お世話になりましてありがとうございました。