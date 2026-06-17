日本バレーボール協会は１７日、開催中の国際大会、ネーションズリーグ１次リーグ第２週フィリピン大会の女子日本代表登録メンバー１４人を発表した。

開幕４連勝した第１週に続き、アウトサイドヒッター（ＯＨ）は、石川真佑主将（エジザジュバシュ）、佐藤淑乃（ミラノ）、和田由紀子（アルシーツィオ）らに加え、１９歳の秋本美空（姫路）が今季初登録された。１２年ロンドン五輪銅メダルメンバーの大友愛さんを母に持ち、身長１８５センチの高さを駆使した攻撃力が武器。先シーズンはドイツ１部のドレスナーＳＣで武者修行した。

ミドルブロッカー（ＭＢ）では、２０歳の井上未唯奈（ＳＡＧＡ久光）が初選出され、デビューが期待される。守備専門のリベロでは、西崎愛菜（大阪Ｍ）が今季初登録された。

第２週では、世界ランク４位の日本は、日本時間同日午後９時から同９位のセルビアと激突。第１週のカナダ大会から開幕５連勝が懸かる。フィリピン大会では、１９日にチェコ共和国、２０日にドミニカ共和国、２１日には世界ランク１位のイタリアと計４試合に臨む。

◆フィリピン大会の登録選手は以下の通り。

▽ＯＨ（６人） 和田、石川、佐藤淑、鴫原ひなた（刈谷）、北窓絢音（ＳＡＧＡ久光）、秋本

▽ＭＢ（４人） 荒木彩花（ＳＡＧＡ久光）島村春世（日本協会）、山田二千華（ＮＥＣ川崎）、井上

▽セッター（２人） 関菜々巳（アルシーツィオ）、中川つかさ（ＮＥＣ川崎）

▽リベロ（２人） 福留慧美（姫路）、西崎

▽リザーブ セッター・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）、ＭＢ・山口真季（ＫＵＲＯＢＥ）