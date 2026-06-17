富士通陸上競技部は今年５月１日付で活動拠点を川崎市へ移転。１７日は三代直樹監督、長距離ブロックの浦野雄平らが川崎市の福田紀彦市長を表敬訪問した。既に６月に行われた地域の美化活動に陸上部全員で参加するなど交流を深めており、三代監督は「競技の向上だけではなく、何かお手伝いできることを増やしていきたい」と笑顔。浦野は「自分たちのやることを、地に足をつけてやっていく。地域の皆様に愛されるチームを目指す」と言葉に力を込めて話した。

国学院大出身の浦野。大学４年間は川崎市を拠点に活動しており「すごく慣れ親しんだ場所で、僕自身はすんなり練習には入れた。生活も何不自由なく過ごしています」と当時と同じ場所をジョグし、時には「後輩にもすれ違います」と刺激を受けながらトレーニング。新しくなった寮も充実の環境で「選手たちのモチベーションはすごく上がっている」とはにかんだ。

今年２月の大阪マラソンで２時間６分４１秒の日本人４位となり、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得。ただ「一番は、ＭＧＣを経由しないことが僕の中の目標」と今回から新たに設けられた「ファストパス」制度での切符獲得を目指している。２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手がＭＧＣを待たずに代表に内定する。

日本記録（２時間４分５５秒）を超える大記録を狙うのは、９月のベルリンマラソン。昨年は日本勢２番手の５位に食い込んだ、相性の良い大会だ。「現時点でＭＧＣの出場権を持っているからこそトライできる。そこは思い切っていくしかない。思い切っていかないと出る意味がないと感じています。そろそろ一本、大きなところを取りに行きたいと準備しています」と新たな環境から大きな一歩を踏み出す。