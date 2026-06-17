4児の父・織田信成「300gはゆうにある豚肉」ボリュームたっぷりな手作り弁当に「お肉の量すごい」「絶対元気が出る」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。豚肉をたっぷり使った手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「300gはゆうにある豚肉」焼きそばなども入ったボリューム弁当
織田は「300gはゆうにある豚肉」とつづり、肉厚な豚肉のソテーがたっぷり入った弁当の写真を公開。メインの豚肉のほかにも、昆布の佃煮がのった白米、玉子焼きや焼きそば、2種類の副菜が入った、ボリューム満点な弁当となっている。「量が多いというお叱りの声ガン無視」とお茶目にコメントしている。
この投稿に、ファンからは「お肉の量すごい」「めちゃくちゃ美味しそう」「ボリューム満点で羨ましい」「絶対元気が出る弁当」「お叱りの声ガン無視に笑った」「毎日こんなお弁当食べたい」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「300gはゆうにある豚肉」焼きそばなども入ったボリューム弁当
◆織田信成、ボリュームたっぷり豚肉弁当公開
織田は「300gはゆうにある豚肉」とつづり、肉厚な豚肉のソテーがたっぷり入った弁当の写真を公開。メインの豚肉のほかにも、昆布の佃煮がのった白米、玉子焼きや焼きそば、2種類の副菜が入った、ボリューム満点な弁当となっている。「量が多いというお叱りの声ガン無視」とお茶目にコメントしている。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉の量すごい」「めちゃくちゃ美味しそう」「ボリューム満点で羨ましい」「絶対元気が出る弁当」「お叱りの声ガン無視に笑った」「毎日こんなお弁当食べたい」といった声が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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