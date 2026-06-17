「バチェラー4」出身美女、リクエストの多かったアボカド豆苗サラダレシピ公開「代用できるのもありがたい」「意外と簡単で嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストの多かったサラダレシピを公開した。
【写真】「バチェラー」35歳美女「代用できるのもありがたい」アボカド豆苗サラダレシピ公開
休井は「リクエストの多かった アボカド豆苗サラダのレシピ」とつづり、腸に良いサラダレシピを投稿。茹でた豚ロース、アボカド、豆苗、温泉卵またはゆで卵を入れたボウルに、醤油を2まわしと好みの量のリンゴ酢を加え、ごま油、隠し味の小さじ半分のはちみつと塩麹、すりごまを合わせ、韓国のり風のふりかけワカメで仕上げると紹介している。また、リンゴ酢は梅干しと塩でも代用できると説明している。
この投稿に、ファンからは「レシピありがとうございます」「早速作ってみます」「健康的で美味しそう」「サラダなのにボリュームがあって最高」「意外と簡単で嬉しい」「代用できるのもありがたい」といった声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真】「バチェラー」35歳美女「代用できるのもありがたい」アボカド豆苗サラダレシピ公開
◆休井美郷、アボカド豆苗サラダレシピ公開
休井は「リクエストの多かった アボカド豆苗サラダのレシピ」とつづり、腸に良いサラダレシピを投稿。茹でた豚ロース、アボカド、豆苗、温泉卵またはゆで卵を入れたボウルに、醤油を2まわしと好みの量のリンゴ酢を加え、ごま油、隠し味の小さじ半分のはちみつと塩麹、すりごまを合わせ、韓国のり風のふりかけワカメで仕上げると紹介している。また、リンゴ酢は梅干しと塩でも代用できると説明している。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レシピありがとうございます」「早速作ってみます」「健康的で美味しそう」「サラダなのにボリュームがあって最高」「意外と簡単で嬉しい」「代用できるのもありがたい」といった声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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