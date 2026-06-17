橋下徹「便利なんですけど…」死亡事故が発生した「LUUP」に私見「それをやんないと…」
元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が17日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演。死亡事故が発生した電動キックボードの利用について私見を述べた。
【画像】死亡事故を受け…LUUPの公式サイトに掲載されたお知らせ
番組では電動キックボード「LUUP」での死亡事故について報道。また番組では都内や大阪での利用状況を取材し、違反走行の様子を伝えた。
MCからコメントを求められた東野幸治は車を運転する側の視点から「（道路の）ド真ん中を電動キックボードが走ってるのもありますから…、僕はだから申し訳ないけど厳しくしてほしいなあって。なんだったら免許を持ってないと。免許を持つ時にやっぱり交通ルールとか標識を学ぶじゃないですか。たまに電動キックボードに乗ってる人で『この人交通ルール知らんのちゃうかな？』っていう運転されるので」と指摘。利用に免許取得を条件とする案を提示した。
橋下徹氏は「これ、ものすごい便利なんですけど、ヨーロッパなんかでは、やっぱりマナーが悪くて反対運動が起きてパリなんかは禁止に」と言い「ものすごい便利だから使う側もちゃんと注意しないと禁止っていう声が出てしまう」と述べた。
続けて「免許の話になると、自転車はどうなんだ？って話になったんですよね。速度も20キロまでと自転車に寄せたので、ヘルメットもいらないのだろうということになったので」と事情を汲み取りつつ、「技術で乗り越える。速度を制限する、違反のところもLUUPが監視して、そこでは乗れないようにする。あとは免許じゃなくて、僕はマイナンバーカードを紐づけるべきだと思いますよ。違反を累積させていって、一定の限度を超えたら、もうその人は乗せませんとか、LUUP側が頑張れば乗り越えられると思うし、それをやんないと反対運動が起きると思います」と話した。
【画像】死亡事故を受け…LUUPの公式サイトに掲載されたお知らせ
番組では電動キックボード「LUUP」での死亡事故について報道。また番組では都内や大阪での利用状況を取材し、違反走行の様子を伝えた。
MCからコメントを求められた東野幸治は車を運転する側の視点から「（道路の）ド真ん中を電動キックボードが走ってるのもありますから…、僕はだから申し訳ないけど厳しくしてほしいなあって。なんだったら免許を持ってないと。免許を持つ時にやっぱり交通ルールとか標識を学ぶじゃないですか。たまに電動キックボードに乗ってる人で『この人交通ルール知らんのちゃうかな？』っていう運転されるので」と指摘。利用に免許取得を条件とする案を提示した。
続けて「免許の話になると、自転車はどうなんだ？って話になったんですよね。速度も20キロまでと自転車に寄せたので、ヘルメットもいらないのだろうということになったので」と事情を汲み取りつつ、「技術で乗り越える。速度を制限する、違反のところもLUUPが監視して、そこでは乗れないようにする。あとは免許じゃなくて、僕はマイナンバーカードを紐づけるべきだと思いますよ。違反を累積させていって、一定の限度を超えたら、もうその人は乗せませんとか、LUUP側が頑張れば乗り越えられると思うし、それをやんないと反対運動が起きると思います」と話した。