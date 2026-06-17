Viltroxの公式Webサイトに、35mmフルサイズフォーマットに対応する薄型設計のAF単焦点レンズ「Viltrox AF 28mm F4.5 Chip L」の販売ページが掲出されている。販売価格は99ドル。

同ブランドの交換レンズラインアップにおいて、最も軽量かつ薄型の設計を採用した、いわゆるパンケーキスタイルの単焦点レンズ。ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX用が先行して発売されていたが、新たにLマウント用が追加された。なお、日本向けサイトにはまだ載っていない。

外形寸法はφ60.6×13.2mm、質量は約60g。前面には、レバー操作によって開閉可能なシールドを装備しており、ボディキャップの代わりとしても常用できるポータブル性を特徴とする。

非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚を含む6群6枚のレンズ構成を採用。画面周辺部まで優れた描写性能を確保したとしている。絞り値はF4.5の固定。

AF駆動はVCM（ボイスコイルモーター）で、高速かつ正確なピント合わせが行えるほか、カメラ側の顔認識や瞳AF、被写体認識機能などにも対応するという。

フロントレンズ表面には防水・防汚性能を高めるナノコーティングを施した。フィルターネジは備えておらず、丸型フィルターの装着には対応しない。

焦点距離：28mm レンズ構成：6群6枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚含む） 絞り：F4.5（固定） 最短撮影距離：0.32m 最大撮影倍率：0.1倍 外形寸法：φ60.6×13.2mm 質量：約60g