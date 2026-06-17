山形市のタクシー業者が自己破産申請の準備に入っていたことがわかりました。

負債額はおよそ４８００万円に上ります。

帝国データバンクによりますと、山形市のタクシー業者「相互タクシー（株）」が今年４月３０日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入っていたことがわかりました。

相互タクシー（株）は、１９６９年に設立されたタクシー業者で、近年はタクシーアプリにも対応するなど、地域密着型の運営をしていました。

■一時年収入高２億超も、その後低迷し赤字へ

１９９９年の山形新幹線新庄延伸の効果で観光客が増加し、２００１年３月期には年収入高およそ２億１８００万円を計上していました。

しかし、それ以降は観光客の減少や同業者との競合の激しさが増したことで収入が低迷。２０２０年３月期には年収入高は１億２００万円まで減少し、赤字を余儀なくされていました。

■さらにコロナ禍、ドライバー不足が追い打ちに

その後も、新型コロナの影響で収入はさらに減少。収入不足による赤字が続き、債務超過に陥っていました。

コロナ禍が収束した後も、ドライバー不足などから稼働率が低下し、２０２５年３月期の年収入高はおよそ５８００万円に落ち込み、当期純損失を計上しました。

今期に入っても状況の改善には至らず、事業の継続を断念しました。

負債額は２０２５年３月期末時点でおよそ４８００万円ですが、変動している可能性もあるということです。