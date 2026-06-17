松本潤の横顔が「まるで絵画のよう」と話題！穏やかに遠くを見つめるポートレートに「まつ毛が美しい」「素敵な表情」「見惚れてしまう」の声

【写真】松本潤のポートレート／アップ＆笑顔ショット

フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramを更新。松本潤の横顔ショットを公開し、注目を集めている。

■松本潤のポートレートに反響

鈴木は「多くの人が知っているはずなのに、誰も見たことのない表情」と書き出し、「誰かに見せるためではなく、ただそこにいる瞬間。そんな一枚の中に、その人自身がふと現れることがある。写真家の仕事は何かを作ることではなく、見逃されているものを見つけることなのかもしれない」とつづった。

公開された写真では、松本がグレーのジャケットにTシャツを合わせたシンプルな装いで登場。ナチュラルに流したヘアに加え、美しい鼻筋や長いまつ毛が際立つシャープな横顔が印象的で、やわらかな光に包まれた落ち着いた雰囲気を見せている。

正面からではなく横顔を切り取った1枚だからこそ、まっすぐ前を見つめる穏やかな表情や、静かな存在感がより印象的に伝わってくる。

ファンからは「素敵な表情」「まつ毛が美しい」「まるで絵画のよう」「綺麗な横顔」「かっこよすぎる」「見惚れてしまう」などの声が寄せられている。

■アップショットや笑顔ショットも

なお、同アカウントでは、松本のポートレートの別カットも公開されている。モノクロで切り取られたアップショットや、カメラに向かって笑顔を見せる姿など、横顔ショットとはまた違った表情を楽しむことができる。