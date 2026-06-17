ジャーナリストの石原伸晃氏（69）が17日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒さんについて語った。

玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場で営まれ、多くの著名人が参列した。昭和の名優石原裕次郎さんをおじにもつ石原氏は、玉緒さんとの関係について「不思議なご縁で。（玉緒さんの夫の）勝新太郎さんの七回忌の実行委員長を頼まれまして」と振り返った。

勝さんについては「学生時代に2回ごちそうになっただけで」としつつ「亡くなった裕次郎おじと勝さんが兄弟分だったんですね」と説明。「そんな縁で、その時からお付き合いさせていただいて」と語った。

また「本当に温かい方で、私の会合なんかにも来てくださって。その御礼に、卵焼き器を持ってを自宅までお礼に行ったこともあります」と回顧。玉緒さんはパチンコやマージャンを愛好しており「石原プロが調布にあったんですけど、そこにマージャン卓が3、4卓置いてありまして。たまたま行ったら専務とか玉緒さんがやっててですね。『人がいないからつなぎでちょっと打って』よって」と声をかけられたこともあったという。

司会のフリーアナ宮根誠司が「このままの方ですよね」と話すと、石原氏は「全く変わらなかったですね」と懐かしんでいた。