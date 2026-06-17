◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 オーストリア３―１ヨルダン（１６日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

２８年ぶり出場のオーストリアが、初出場のヨルダンに競り勝ち白星発進した。後半３１分にオウンゴールで勝ち越し、終了間際にＰＫで突き放した。

先制はオーストリア。前半２０分にシュミットが強烈な右足ミドルを突き刺し、前半は１―０で折り返した。反撃したいヨルダンは後半５分、カウンターからオルワンが一気に左サイドを駆け上がりペナルティーエリアまで進入。右足を振り抜くと、ボールは右ポスト内側に当たってネットに吸い込まれた。記念すべき同国初得点に、選手たちは地面に座って祈りをささげるように頭を下げた。

今大会から導入されたハイドレーションブレイク（飲水タイム）が試合の流れを変えた。ブレイクに入る直前の後半２４分、オーストリアがゴールネットを揺らしたかに見えたがＶＡＲの末、ハンドがあったとして取り消された。３分間の飲水タイムを挟んでリフレッシュしたのか、再開後の同３１分に、左ＣＫでオウンゴールを誘発。今度は得点が認められ勝ち越しに成功した。試合終了間際にはＰＫを成功させて逃げ切った。