Jリーグが公式発表

Jリーグは6月17日、ポストユース（19歳〜21歳）および周辺年代の選手育成・強化を目的として新たに開催する「2026/27 U-21 Jリーグ」について、参加クラブのグループ分けおよび開催期間を発表した。

参加する全11クラブは東西に分けられ、EASTには浦和レッズ、FC東京、東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田の6クラブが名を連ねた。WESTは名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、V・ファーレン長崎の5クラブで構成される。

大会は3つのラウンドで構成される。同グループ内で2回戦総当たりを行う「東西リーグラウンド」と、異なるグループのチーム同士で1回戦総当たりを行う「交流戦ラウンド」を実施。その後、両ラウンドの成績によって各グループの1位、2位が参加する4チームでのトーナメントなどを行い、最終順位を決定する「プレーオフラウンド」が行われる。なお、EASTの6位チームは同ラウンドには出場しない。

第1節は2026年8月22日、23日、24日のいずれかに開催され、プレーオフラウンドの決勝および3位決定戦は2027年4月第3週頃に行われる予定だ。2026年12月下旬から2027年2月中旬まではウインターブレークとして原則試合を行わず、2026年開催分の日程詳細は7月中旬に発表される。（FOOTBALL ZONE編集部）