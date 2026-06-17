オーストリアがヨルダンに勝利

北中米ワールドカップ（W杯）のグループJの初戦が現地時間6月16日に行われ、オーストリア代表がヨルダン代表を3-1で下した。

W杯では1990年のイタリア大会以来、36年ぶりの白星となった。

7大会28年ぶりの出場となる古豪オーストリアと初出場のヨルダンの対決。前半21分にMFロマーノ・シュミットがペナルティーエリア外からの正確なシュートを決めてオーストリアが先制した。

追いかけるヨルダンは後半5分にカウンターを炸裂させて同点に追いついた。自陣でのボール奪取から前線に素早くつなぎ、左サイドからカットインしたFWアリ・オルワンが右足で決め、同国のW杯初ゴールを記録した。

オーストリアはセットプレーから途中出場のFWマルコ・アルナウトビッチがゴールネットを揺らしたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の助言を受けた主審がオンフィールドレビューを実施。得点直前のハンドと判定され、ゴールは認められなかった。

しかし、オーストリアはその直後にコーナーキックからチャンスを再び得ると、アルナウトビッチと競り合ったDFヤザン・アルアラブのオウンゴールで後半31分に勝ち越しに成功した。さらにアディショナルタイムには相手のハンドでPKを獲得し、アルナウトビッチが決めてダメ押しの3点目を奪った。

同組のもう1試合では王者アルゼンチン代表がFWリオネル・メッシのハットトリックでアルジェリア代表を3-0で粉砕した。大本命アルゼンチンに続き、久しぶりの大舞台となるオーストリアが勝ち点3を掴み取った。（FOOTBALL ZONE編集部）