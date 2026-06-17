相川七瀬「3人で号泣」 子ども2人と念願のback numberライブ満喫、楽しげな親子3ショット公開「親子でこんな笑顔」
歌手の相川七瀬（51）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。次男でプロドラマーとして活動するRIOさん（18）と長女（13）との楽しげな親子3ショットを公開した。
【写真】わが子と念願のライブ満喫！相川七瀬＆子ども2人の親子3ショット
相川は「念願のback numberのコンサートに行ってきました」と報告。「グッズに並んでガチャやって子どもたちと思いきり楽しみました」と、開演前から満喫した様子をつづり、親子3人でコンサートグッズのタオルを広げた楽しげな3ショットを披露している。
さらに、実際のライブについては「ライブ、3人で号泣」「良すぎて泣きすぎた。歌詞もMCも染み渡る」と大感動したことをつづり、「めちゃくちゃ元気もらいました。ライブはやるのも、みるのも最高だ。私も頑張るぞ」と意気込んだ。
コメント欄には「親子でこんな笑顔で最高ですよね」「写真から好きがあふれている」「パワフル」「胸がジーン」などの声が寄せられている。
相川は2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に長男（24）、07年9月に次男、12年9月に長女が誕生するも、昨年9月に離婚を発表した。
【写真】わが子と念願のライブ満喫！相川七瀬＆子ども2人の親子3ショット
相川は「念願のback numberのコンサートに行ってきました」と報告。「グッズに並んでガチャやって子どもたちと思いきり楽しみました」と、開演前から満喫した様子をつづり、親子3人でコンサートグッズのタオルを広げた楽しげな3ショットを披露している。
コメント欄には「親子でこんな笑顔で最高ですよね」「写真から好きがあふれている」「パワフル」「胸がジーン」などの声が寄せられている。
相川は2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に長男（24）、07年9月に次男、12年9月に長女が誕生するも、昨年9月に離婚を発表した。