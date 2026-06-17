木梨憲武、飛行機は「ファーストでしかない」 テレビ業界の“バブリー”エピソードにスタジオ騒然
とんねるずの木梨憲武が、16日深夜に放送されたテレビ朝日系心理テストバラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36）に出演。“バブリー時代”のエピソードを明かし、スタジオを驚かせた。
【写真】木梨憲武の衝撃発言に目を丸くする若槻千夏
番組では「願望でわかる心理テスト」を実施。「死ぬまでにやりたいことを3つ書いてください」というお題に、木梨は「言えばいいんじゃない？」と早速木梨節をさく裂させる。
若槻は「クマタンアニメ化」「アトリエがほしい」「Mステに出たい」と発表。木梨が書いたのは「アジの開きでご飯」「シャケを焼く」「イクラでご飯」。若槻が「ずるい！いつでも食べられるじゃないですか！」とツッコむと、木梨は「ごめん、質問聞いてなかった」とまさかの告白をし、スタジオに笑いが起きた。
さらに若槻が「仕事でファーストクラスに乗りたい」と迷った願望を明かすと、木梨は「ファーストでしかない」と即答。若いうちから乗っていたことも明かした。また、ヘリ移動についても「ある」とさらりと答え、さらにニューヨーク〜ロンドン間を結んだ超音速旅客機“コンコルド”にも乗った経験があると告白。若槻は当時のバブリーなテレビ業界の規模に驚きを隠せない様子だった。
そんな“バブリーな時代”を知る木梨に、若槻が「今と全然違います？」と尋ねると、木梨は「そうじゃないと、こんなスカスカ…」とスタジオのセットにツッコミ。これに若槻も「その時代でもこのスタイルでやります」と応戦し、スタジオは笑いに包まれた。
【写真】木梨憲武の衝撃発言に目を丸くする若槻千夏
番組では「願望でわかる心理テスト」を実施。「死ぬまでにやりたいことを3つ書いてください」というお題に、木梨は「言えばいいんじゃない？」と早速木梨節をさく裂させる。
さらに若槻が「仕事でファーストクラスに乗りたい」と迷った願望を明かすと、木梨は「ファーストでしかない」と即答。若いうちから乗っていたことも明かした。また、ヘリ移動についても「ある」とさらりと答え、さらにニューヨーク〜ロンドン間を結んだ超音速旅客機“コンコルド”にも乗った経験があると告白。若槻は当時のバブリーなテレビ業界の規模に驚きを隠せない様子だった。
そんな“バブリーな時代”を知る木梨に、若槻が「今と全然違います？」と尋ねると、木梨は「そうじゃないと、こんなスカスカ…」とスタジオのセットにツッコミ。これに若槻も「その時代でもこのスタイルでやります」と応戦し、スタジオは笑いに包まれた。