假屋崎省吾、軽井沢の別荘をルームツアーで紹介 巨大ガラス窓から絶景のぞむ“唯一無二”の空間に「美術館みたい」「センスが素晴らしい」と反響
華道家の假屋崎省吾（67）が17日までに、インテリアチャンネルTOKYOROOMSの公式YouTubeチャンネルに登場。こだわりが詰まった軽井沢の別荘を紹介するルームツアー動画が公開された。
【動画】「美術館みたい」假屋崎省吾が公開した軽井沢の“豪華”別荘
シンプルながらもシルバーの壁紙やゴールドの枠の鏡が印象的な高い天井の玄関から始まり、広々と洗練された別荘を紹介。室内は四季折々の緑を室内に取り込むための巨大なガラス窓で囲まれており、自然と調和した贅沢な空間になっている。
リビングには華やかなデザインが際立つインテリアが並ぶ。中心にはアーティフィシャルフラワーが飾られており、リビングの“メイン中のメイン”と、色鮮やかな花々が大きく描かれた壁も披露した。
ほかにも、世界中で収集したアンティーク家具や落ち着いた印象の書斎、和室などを公開。センスが光る“唯一無二”の住まいを紹介している。
コメント欄には「美術館みたいに美しい」「美的センスが素晴らしい ため息の連続」「自然との調和、素晴らしい」「センスが良くて目の保養です。唯一無二のお家ですね」「假屋崎さんのお人柄も素敵です！」などの反響が寄せられている。
【動画】「美術館みたい」假屋崎省吾が公開した軽井沢の“豪華”別荘
シンプルながらもシルバーの壁紙やゴールドの枠の鏡が印象的な高い天井の玄関から始まり、広々と洗練された別荘を紹介。室内は四季折々の緑を室内に取り込むための巨大なガラス窓で囲まれており、自然と調和した贅沢な空間になっている。
ほかにも、世界中で収集したアンティーク家具や落ち着いた印象の書斎、和室などを公開。センスが光る“唯一無二”の住まいを紹介している。
コメント欄には「美術館みたいに美しい」「美的センスが素晴らしい ため息の連続」「自然との調和、素晴らしい」「センスが良くて目の保養です。唯一無二のお家ですね」「假屋崎さんのお人柄も素敵です！」などの反響が寄せられている。