◇ナ・リーグ パドレス2−3カージナルス（2026年6月16日 セントルイス）

パドレスの松井裕樹投手（30）が16日（日本時間17日）、敵地でのカージナルス戦に5回途中から2番手で登板。1回1/3を無失点だった。チームは接戦を落とし連敗を喫した。

1−2の5回、先発・キングが1死一、三塁のピンチを招いて降板すると、松井がマウンドへ。打席には23年WBCで侍ジャパンのチームメートだったヌートバーを迎え、3ボール1ストライクからの5球目、直球を中堅に運ばれ中犠飛で3点目を奪われた。

続くウィンを四球で歩かせたが、クルックスを空振り三振に仕留めこの回を終えた。

イニングをまたいだ6回も続投し2死からウェザーホルトに中前打を許したところで右腕・マリナチオに後を託し降板。1回1/3を1安打無失点で、今季成績は15試合で0勝1敗、防御率1・64となった。

チームは6回にメリルの適時打で1点を返し2−3まで迫ったものの松井が許した3点目が大きく響き、1点差ゲームを落とし連敗。ナ・リーグ西地区首位のドジャースに9ゲーム差を付けられた。