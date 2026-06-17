フィギュアスケートの木下グループ所属ならびに木下アカデミーの選手が17日、京都・宇治市内の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。

新シーズンからシニアに転向する島田麻央（木下グループ）が調整。練習で4回転トーループを着氷させ、曲かけでも浜田美栄コーチが見守る中で入念に動きを確認した。

「憧れてきたシニアの舞台に立つことができるので、1試合1試合を大切に。改めて滑ることの楽しさを感じながら、シーズンを過ごせたらいいなと思います」

ジュニアでの4シーズンは公式大会で39連勝。前人未踏の記録を成し遂げた一方、常に勝たなければならないプレッシャーも背負っていた。その重圧からようやく解放された。

「めちゃくちゃ軽くなったなって感じがして。やっぱり連覇がかかるので守りに入ってしまうところがいろんな場面であったけど、それがなくなった分、氷上でもオフアイスでも、いろんなことに挑戦しようと。今、いろんなことに挑戦できているので、凄く気持ちが楽な感じです」

オフ期には表現力向上のためにダンスを習い、ジャンプ力向上のために韓国にいるトレーナーの下へ2泊3日で行った。楽しみが大きいシニア1季目へ、精力的に汗を流している。

GPシリーズは第2戦スケートカナダと第5戦フィンランディア杯にエントリー。「まずはGPシリーズに出させてもらうことができたので（GP））ファイナルにつなげられたら」と目標を口にした。