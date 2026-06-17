歌手・工藤静香が今月下旬からスタートするツアーのリハーサルの様子をＳＮＳで公開。長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２５）がカメラマンを担当したことを明かした。

１５日付で「コンサートツアーの準備をしています。カロリー高すぎメニューとなりました！笑笑 ご自分のタイミングで座ったりしてください！！」とてんこもりのステージになることを予告。「今日はフォトグラファーで宇宙人！ ＠ｃｏｃｏｍｉ＿５５３＿ｏｆｆｉｃｉａｌ が入ってくれました！」と長女の写真であることを伝えた。

写真は前半部分が全てモノクロで、正面から顔が見えるものはなく、横顔や何かで隠れた部分があるもの。躍動感を表現するためか大胆に手ブレしたような写真も多く、カメラマンとしてのこだわりを感じる。後半はカラーだが、横向きショットや、ギターやピアノを弾く手だけを写したものなどアートな雰囲気だ。

今回の投稿には「改めて、お嬢さんの才能に感激しました」「モノクロ写真カッコいい」「ココちゃんの写真どれも素敵♥」「めっちゃ撮影上手ーっ」「素敵なお写真！さすがですね」「モノクロがまた躍動感がヤバい」など絶賛の声が多数届いている。