28年ぶりＷ杯復帰のオーストリアが３−１勝利！ シュミット、アルナウトビッチ弾などで初出場ヨルダンを下す！
現地６月16日に開催された北中米ワールドカップのＪ組第１節で、28年ぶりの出場となるオーストリア代表と初出場のヨルダン代表が、サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで対戦した。
序盤から主導権を握ったオーストリアが、20分に先制する。クサーファー・シュラーガーの横パスをペナルティアーク手前でシュミットがワンタッチ。右足で狙いすましたシュートを放ち、ネットを揺らした。
ビハインドを負ったヨルダンは、反撃を試みる。22分にショートコーナーの流れから、アブ・タハのクロスにオルワンが頭で合わせるが、クロスバーに直撃。さらに34分、オルワンがボックス内で強烈なシュートを放つも、決めきれない。
０−１で迎えた後半、50分にヨルダンが同点に追いつく。アル・ラワーブデのパスを受けたオルワンがドリブルで左サイドを持ち上がり、カットインから右足一閃。豪快なシュートを突き刺した。
追いつかれたオーストリアは攻勢を強める。すると67分、ザビッツァーのCKをポシュが身体で落とし、最後はアルナウトビッチが押し込んでゴールを決めた。しかし、VARのチェックの末にハンドと判定され、ノーゴールに。
それでも76分に勝ち越し。ザビッツァーの左CKが相手のオウンゴールを誘発し、ゴールに吸い込まれた。
さらに90＋９分、アルナウトビッチのクロスが相手の腕辺りに当たり、VARの確認の結果、PKを獲得。これを90＋12分にアルナウトビッチが自ら沈めて、追加点を奪った。
このまま試合は終了し、３−１でオーストリアが勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこに決めるか！ シュミットの圧巻同点弾＆OGを誘発したCK！
序盤から主導権を握ったオーストリアが、20分に先制する。クサーファー・シュラーガーの横パスをペナルティアーク手前でシュミットがワンタッチ。右足で狙いすましたシュートを放ち、ネットを揺らした。
０−１で迎えた後半、50分にヨルダンが同点に追いつく。アル・ラワーブデのパスを受けたオルワンがドリブルで左サイドを持ち上がり、カットインから右足一閃。豪快なシュートを突き刺した。
追いつかれたオーストリアは攻勢を強める。すると67分、ザビッツァーのCKをポシュが身体で落とし、最後はアルナウトビッチが押し込んでゴールを決めた。しかし、VARのチェックの末にハンドと判定され、ノーゴールに。
それでも76分に勝ち越し。ザビッツァーの左CKが相手のオウンゴールを誘発し、ゴールに吸い込まれた。
さらに90＋９分、アルナウトビッチのクロスが相手の腕辺りに当たり、VARの確認の結果、PKを獲得。これを90＋12分にアルナウトビッチが自ら沈めて、追加点を奪った。
このまま試合は終了し、３−１でオーストリアが勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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