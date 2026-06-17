気象庁は、6月～8月の３か月予報を発表。

今年の九州北部の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、平年より気温が高くなると見込んでいて、熱中症への対策などを呼びかけています。

時津町にある「ミスターマックス時津店」には、冷却グッズや暑さを乗り切るアイテムなど、熱中症対策におすすめの商品がそろっています。

（ミスターマックス時津店 村田 陸暉さん）

「夏本番を前に熱中症対策グッズを多く取り揃えています。身近なグッズを上手に活用して、自分に合った対策グッズを探してみてください」

【第5位】スポーツドリンク 525ml 63円(税込)

スポーツドリンクは、効率よく水分や塩分などを補給することができます。

のどが渇く前の、こまめな水分補給が大切です。

お子さんの部活動や、趣味のスポーツ、サウナの時など幅広く活躍してくれます。

プライベートブランド商品ならではの価格も魅力のひとつです。

【第4位】ペルチェ冷却「ハンディファン」 2,748円(税込)

手軽に「ひんやり感」を与えてくれるハンディファン。

送風機能に、電気で冷える “冷却プレート” がついています。

冷やしたい部分に当てて、リフレッシュ。

接続リングを取り付ければ、持ち運びに便利です。

【第3位】スポーツジャグ 2.0L 2,198円(税込)

2リットルと大容量かつ、保冷性に優れた水筒。

（ミスターマックス時津店 村田 陸暉さん）

「真空断熱構造で保冷力が抜群。口径が広く、氷が入れやすいのもポイントです。

握りやすいハンドルや、ワンタッチの飲み口で、冷たい飲み物を手軽に飲みやすく、夏に大活躍してくれるアイテム」

ネイビーとブラックの2色展開です。

【第2位】マジクール 1,098円(税込)

首もとをひんやりしてくれる「ネッククーラー」です。

水を含ませるだけで、使える便利アイテム。

水が蒸発する際に熱を奪う “気化熱” を利用し、自然な冷たさが約20時間続きます。

少しぬるく感じたら、水にぬらせば冷たさが復活。

繰り返し使うことが出来ます。

【第1位】両面使える極冷感もちふわ敷パッド 3,298円(税込)

（ミスターマックス時津店 村田 陸暉さん）

「おすすめの熱中症対策グッズ、第1位はミスターマックスオリジナルの “両面使える極冷感 敷パッド” です」

快適な睡眠環境を整えるのも、対策のひとつです。

（ミスターマックス時津店 村田 陸暉さん）

「毎年、人気の敷パッド。布団に4か所、ゴムで留めるだけ。心地よい肌触りと、ひんやり感じる素材が快適な睡眠をサポートしてくれます。

裏面はパイル生地なので、夏以外でも使うことができます。抗菌防臭加工付きで、洗濯機で丸洗いOKなのも注目ポイントです」

他にも熱中症対策におすすめの商品がたくさんそろっています。

夏を快適に乗り切るヒントを、探してみてください。