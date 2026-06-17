銀座コージーコーナーは、6月26日から全国の店舗でプチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」（※1）と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）を販売する。

世代を超えて楽しめる映画「トイ・ストーリー」シリーズ最新作の人気キャラクターをデザインした9種のプチケーキアソートが、映画の公開に先駆けて6月26日から登場する。

新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで、「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現した。ひと目でキャラクターをイメージでき、思わず笑顔になるようなケーキのビジュアルにも注目してほしいという。

また、プリンゼリーやフルーツをカラフルに飾り、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のように仕立てたケーキや、焼菓子ギフトも用意。おもちゃたちの奮闘を連想させるスイーツを囲んで、楽しいひとときを過ごしてほしい考え。



「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」（左：専用BOX）

「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」は、「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインした、にぎやかで楽しいプチケーキアソート。「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」など人気キャラクターをはじめ、最新作に登場するキャラクター「リリーパッド」もお目見え。BOXには物語をイメージしたイラストが描かれ、おいしく食べたあとも「トイ・ストーリー」の世界観を楽しめる。



「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」

「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」は、「トイ・ストーリー」の世界観を表現したポップなケーキ。苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上には、プリンゼリーにフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせて、作品に登場する「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコをトッピングした。ワクワク感あふれるおもちゃ箱のよう。フィルムには「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のキャラクターをデザインしている。



「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」

「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」は、「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインしたバッグに、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」など人気のキャラクターをプリントしたクッキーと風味豊かな2種のマドレーヌをアソートした。バッグの表面と裏面には異なるイラストが描かれ、2つの世界観を楽しめるのもポイントだという。自分用にはもちろん、家族や友達などへのプチギフトとしてもおすすめだという。





［小売価格］

＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）：3564円

＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ：637円

＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）：734円

（すべて税込）

［発売日］6月26日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp