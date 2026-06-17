明星食品は、カップめん「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」を、6月29日から発売する。

「明星 中華三昧」シリーズは、高級袋めんの先駆けとして1981年に誕生し、今年の10月27日で45周年を迎えるロングセラーブランド。本格的なおいしさが楽しめるブランドとして親しまれる中、食シーンにおける「麻辣」への注目の高まりを受け、今回新たに「汁なし四川麻辣麺」を発売する。

監修したのは、東京・赤坂に本店を構える、日本における四川料理の草分け的存在「四川飯店」。「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」は、中華三昧ならではのノンフライめんに、牛と豚の旨みをベースにした、コク深く痺れる辛さのソースを合わせた一品となっている。ソースには赤味噌と豆板醤、甜麺醤を使用してコクを加え、赤唐辛子と花椒で、痺れる辛さを際立たせた。具材には豚肉ダイスを使用し、ふりかけには、すりごま、花椒、唐辛子、ねぎを合わせている。花椒と唐辛子の痺れる辛さがクセになる、汁なしタイプの麻辣麺となっている。

四川料理の名店「四川飯店」が監修した、明星の本気（マジ）中華「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」。これから迎える夏にぴったりの、痺れと辛さが織り成す本格的な味わいを楽しんでほしい考え。

商品特長は、しなやかで弾力のあるノンフライ麺。牛と豚の旨みをベースに、赤味噌と豆板醤、甜麺醤でコクを出し、赤唐辛子と花椒の痺れる辛さが特徴のソースとなっている。ふりかけは、すりごま、花椒、唐辛子、ねぎ。具材は、豚肉ダイス。

［小売価格］358円（税別）

［発売日］6月29日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp