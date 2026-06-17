シャープは、同社初となるスマートウォッチ「からだメイトWatch」＜MH−W01＞を、7月9日に発売する。摂取カロリーの自動測定を実現し、消費カロリーとの収支を可視化（摂取カロリーおよび水分バランスの測定は、HEALBE Corporationの提供するFLOWテクノロジーを使用している。摂取カロリーの測定および消費カロリーの算出には、本体を22〜23時間／日（食事中、睡眠中含む）装着することをおすすめしている。摂取カロリーは推定値であり、体質や使用状況などによって、実際の摂取量とは異なる場合がある）。時刻を確認するような自然な動作の中で各種バイタルデータを把握でき、生活習慣の見直しにつなげられる。

同機は、生体データの解析に強みをもつHEALBE Corporationの特許技術「FLOWテクノロジー」を活用して開発した。体内における水分の移動や糖の変化から、摂取カロリーを自動で測定・記録可能。活動量などから消費カロリーも算出する。日々のカロリー収支を簡単に把握できる。また、体内の水分バランスもモニタリング。水分補給が必要なときには、音（事前に設定が必要）と振動でアラートする。さらに、心拍数などのバイタルデータ、歩数などの活動量をはじめとしたさまざまなデータを計測できる。



「摂取・消費カロリー表示画面」（イメージ）

加えて、同社独自のUX（ユーザーエクスペリエンス）「サーキットビュー」を搭載した。起床時には睡眠時間やその日の天気・予定、日中は歩数や心拍数・消費カロリー、就寝前には翌日の天気や予定など、自動で切り替えて表示する。そのときどきに適した情報が自然と目に入ることで、行動変容のきっかけとなり、生活習慣の見直しにつながる。



「からだメイト Watch」装着イメージ

同機は、ハンドソープでの洗浄に対応（国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープを使って洗うことができる。同社試験条件において確認。その他の洗剤（アルカリ性のハンドソープ、食器用洗剤、固形せっけん、粉末せっけんなど）は使用しないでほしい。本体の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプのハンドソープで洗えることを保証するものではない）している。シンプルなフォルムを採用し、ビジネスからカジュアルまで、さまざまなシーンで活用できる。なお同機は、「2026年iFデザインアワード」を受賞している。

主な特長は、HEALBE Corporationの技術活用によって、摂取カロリー測定を実現。消費カロリーとの収支を可視化する。水分バランスもモニタリング。適切な水分補給をサポートする。自然な動作の中でバイタルデータや各種情報を確認できる独自UX「サーキットビュー」。使いやすさにも配慮したシンプルなデザインになっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］7月9日（木）

シャープ＝https://jp.sharp