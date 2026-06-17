NPB(日本野球機構)は17日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第18回中間発表を行いました。

順位はトップから3位(外野手部門は5位)まで変動はなし。二塁手部門の阪神・中野拓夢選手が30万票に到達しました。トップと2位の差はどんどん開いてきています。特に、三塁手部門の阪神・佐藤輝明選手は2位と約26万票差と独走。抑え投手のヤクルト・キハダ投手と一塁手部門の阪神・大山悠輔選手も2位とダブルスコアに近い差をたたき出しています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第18回中間発表

【先発投手】

1位 山野太一(ヤクルト)220,432票

2位 郄橋遥人(阪神)193,451票

3位 才木浩人(阪神)82,669票

【中継投手】

1位 大勢(巨人)311,852票

2位 星知弥(ヤクルト)209,708票

3位 レイノルズ(DeNA)68,680票

【抑え投手】

1位 キハダ(ヤクルト)385,313票

2位 岩崎優(阪神)165,235票

3位 マルティネス(巨人)131,178票

【捕手】

1位 古賀優大(ヤクルト)237,167票

2位 坂本誠志郎(阪神)198,153票

3位 石伊雄太(中日)162,972票

【一塁手】

1位 大山悠輔(阪神)392,781票

2位 オスナ(ヤクルト)198,536票

3位 筒香嘉智(DeNA)145,236票

【二塁手】

1位 中野拓夢(阪神)310,512票

2位 牧秀悟(DeNA)196,755票

3位 内山壮真(ヤクルト)140,921票

【三塁手】

1位 佐藤輝明(阪神)463,771票

2位 武岡龍世(ヤクルト)204,673票

3位 坂本勇人(巨人)106,596票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹(ヤクルト)308,596票

2位 村松開人(中日)271,926票

3位 木浪聖也(阪神)162,771票

【外野手】1位 森下翔太(阪神)499,787票2位 増田珠(ヤクルト)273,421票3位 細川成也(中日)267,716票4位 度会隆輝(DeNA)253,450票5位 サンタナ(ヤクルト)241,160票