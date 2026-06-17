『水曜どうでしょう祭』第2弾ゲスト発表 サカナクション山口一郎ら登場決定【一覧】
HTB北海道テレビ放送は17日、7年ぶりに開催する『水曜どうでしょう祭UNITE2026』のゲスト第2弾を発表し、豪華アーティストらの登場が明らかになった。
【画像】『水曜どうでしょう祭』斉藤和義、山口一郎、滝谷美夢ら登場へ
大泉洋らの伝説的番組『水曜どうでしょう』のリアルイベントで、今回は札幌のシンボルともいうべき“大和ハウスプレミストドーム（旧：札幌ドーム）”に会場を移し、より盛大に華やかに、番組30周年をファンとともに祝う。
■『水曜どうでしょう祭UNITE2026』
＜前日祭＞
2026年9月4日（金）※鈴井貴之＆大泉洋出演なし
9：00開場・11：00開演〜19：00閉演（予定）
＜本祭＞
2026年9月5日（土）・6日（日）
各日8：00開場・10：00開演〜19：00閉演（予定）
会場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）
出演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道、樋口了一 他
内容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース ほか
ゲスト：
9月4日（金）
樋口了一
水曜音画久団
滝谷美夢 ※
脱走／杏地 ※
玉田玉山
DEPAPEPE
古澤剛
八生
ラパルフェ
Rihwa
Resonance ※
9月5日（土）
樋口了一
ACIDMAN
打首獄門同好会アコースティック班
小野伸二（北海道コンサドーレ札幌O.N.O）※
黒色すみれ
斉藤和義 ※
DEPAPEPE
八生
9月6日（日）
樋口了一
打首獄門同好会
黒色すみれ
玉田玉山
古澤剛
Rihwa
山口一郎 ※
島太星（オープニングアクト）
【画像】『水曜どうでしょう祭』斉藤和義、山口一郎、滝谷美夢ら登場へ
大泉洋らの伝説的番組『水曜どうでしょう』のリアルイベントで、今回は札幌のシンボルともいうべき“大和ハウスプレミストドーム（旧：札幌ドーム）”に会場を移し、より盛大に華やかに、番組30周年をファンとともに祝う。
＜前日祭＞
2026年9月4日（金）※鈴井貴之＆大泉洋出演なし
9：00開場・11：00開演〜19：00閉演（予定）
＜本祭＞
2026年9月5日（土）・6日（日）
各日8：00開場・10：00開演〜19：00閉演（予定）
会場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）
出演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道、樋口了一 他
内容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース ほか
ゲスト：
9月4日（金）
樋口了一
水曜音画久団
滝谷美夢 ※
脱走／杏地 ※
玉田玉山
DEPAPEPE
古澤剛
八生
ラパルフェ
Rihwa
Resonance ※
9月5日（土）
樋口了一
ACIDMAN
打首獄門同好会アコースティック班
小野伸二（北海道コンサドーレ札幌O.N.O）※
黒色すみれ
斉藤和義 ※
DEPAPEPE
八生
9月6日（日）
樋口了一
打首獄門同好会
黒色すみれ
玉田玉山
古澤剛
Rihwa
山口一郎 ※
島太星（オープニングアクト）